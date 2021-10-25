Директор программы «Школа Министров» КШДУ имени Нижнего, министр труда Польши (2005-2006) Петр Кульпа заявил, что с олигархами надо не бороться, а пытаться укрепить государственность настолько, чтобы они не были сильнее нее.

Об этом он рассказал в программе «Tiger news» с ведущим Петром Охотиным.

Как отмечает эксперт, в Украине министров назначают и увольняют так же, как и премьер-министра, то есть можно сказать, что есть не один, а 24 премьеры со своими небольшими правительствами. «Но в этих министерствах тоже не управляет этот премьер-министр, потому что он не имеет влияния на освобождение своих заместителей. Может предлагать, но нет баланса, есть дезорганизация», - подчеркивает Кульпа.

Попутно он сравнивает такую ​​систему с фирмой, где каждый является шефом своего отдела и работает по своему усмотрению, что неизбежно приведет к банкротству. «Украина – это единственная страна на Земле, единственная, понимаете? Никто не пошел на такое сумасшествие: только парламент исключительно назначает и освобождает министров», - возмущается гость программы.

По мнению Кульпы, такая организационная система правительства плохая. «Это невероятно, это позорная дисфункция. Ну, посмотрите, нигде такого на Земле нет!», - подчеркивает он.

Чтобы не быть голословным, в пример эксперт приводит Германию. Там, говорит он, канцлера избирает парламент, он со своей стороны предлагает правительство и парламент может уволить министра в любое время. Такая же система, замечает гость программы, работает и в Украине, но в Германии также канцлер может снять министра, который работает плохо. Как рассказывает Кульпа, в таком случае канцлер пишет президенту письмо и на этом дело заканчивается. И тогда, констатирует он, министр пытается работать так, чтобы это устраивало канцлера, чтобы воплотить общую функцию правительства, то есть отвечать за всю систему вообще, а не конкретно за свою часть.

Как сообщала Politeka, Кульпа заявил, что диагноз «олигархи - это зло» поставлен в Украине неправильно.

Также Politeka писала о том, что Кульпа рассказал, чем является для украинцев понятие государственности.



