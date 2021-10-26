Иерарх Вселенского патриархата представил на конференции в Украине документы православно-католического богословского диалога. При этом мероприятие имеет куда большее значение, чем просто разовое событие, и может открыть новую страницу в межхристианских отношениях. Сейчас объясним почему.

26 октября 2021 года в Киеве состоялась конференция «Католическо-православные документы и их рецепция в Украине», в которой принял участие архиепископ Тельмисский Иов (Геча) – украинец по происхождению, влиятельный иерарх Вселенского патриархата, более 15 лет занимающийся взаимоотношениями Константинополя с другими православными и христианскими церквами. С 2016 года архиепископ Иов является сопредседателем Совместной международной комиссии по богословскому диалогу между православной и католической церквами.

В рамках мероприятия 26 октября украинской общественности были представлены документы Совместной православно-католической комиссии, после чего состоялся круглый стол с участием председателей епархиальных комиссий, экспертов, ученых и богословов.

Успех мероприятия является красноречивым подтверждением того, что без Москвы процесс диалога и выстраивания сотрудничества между церквами идет гораздо успешнее. Об этом еще в ноябре прошлого года сам архиепископ Иов писал Вселенскому патриарху. Очень отрадно, что Его Всесвятость, судя по всему, услышал выраженную в том письме идею перенести обсуждение взаимоотношений православных и католиков византийского обряда непосредственно в Украину.

Напомним, Москва десятилетиями позиционировала надуманный «вопрос униатизма» в качестве камня преткновения на пути православно-католического диалога. Выдвигая эту проблему в качестве первоочередной на заседаниях Смешанной комиссии, представлявший Российскую Православную Церковь митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) неоднократно саботировал рассмотрение утвержденной повестки.

Теперь же, после обретения автокефалии Православной Церковью Украины, Москва и сама не участвует в работе комиссии, избегая общения с иерархами Константинополя. Что важнее и абсолютно логично, о взаимоотношениях православных и греко-католиков в Украине со стороны первых отныне может и должна высказываться именно Поместная Украинская Церковь, а не какой-то сидящий в Москве митрополит Иларион. И все это открывает новые возможности для православно-католического диалога в целом.

Возможно, в Украине как нигде видно, что этот диалог на самом деле имеет большие перспективы. Мы видим взаимную готовность к сотрудничеству со стороны ПЦУ и УГКЦ, проведение их священнослужителями совместных молебнов и панихид, сыновнее отношение Главы УГКЦ к Вселенскому патриарху, и отеческое внимание к нему и украинским греко-католикам в целом со стороны патриарха Варфоломея.

Думается, что и взаимоотношения Его Всесвятости и Папы Римского Франциска можно назвать без преувеличения братскими. Лидеры православного и католического мира много внимания уделяют вопросам одним и тем же вопросам – защите окружающей среды, беженцев, преследования христиан и вооруженных конфликтов. Украина также занимает в диалоге Фанара и Ватикана важное место. К сожалению, в том числе как страна, в которой идет война: одной из частых и важных тем является гуманитарная ситуация в Донбассе и Крыму, и это очень важно для привлечения внимания международного сообщества, сохранения и усиления давления на оккупантов. Однако особый интерес к нашей стране обусловлен не только этим, но и глобальным присутствием в мире украинских греко-католиков и православных, духовной близостью УГКЦ и ПЦУ как «открытых» церквей и, конечно же, уникальной традицией неразделенного Киевского христианства.

Так что очень хотелось бы надеяться, что недавняя конференция – это только первый пробный этап, и патриарх Варфоломей будет ограждать межхристианский диалог от деструктивного вмешательства русских и впредь.