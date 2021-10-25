Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный - говорится на сайте ведомства.

Как пишет Знай.юа, в минувшие выходные Госэкоинспекция обнаружила на Углегорском водохранилище в Донецкой области незаконные орудия лова рыбы, в результате чего окружающей среде нанесено 5,5 миллионов гривен убытков.

"Госэкоинспекция обнаружила на Углегорском водохранилище запрещенное орудие ловли-раколовку, длиной 50 м, которая состояла из 10 ловушек. С помощью этих снастей было незаконно выловлено более 1500 особей водных биоресурсов - раков, карасей и окуней", – отметил Андрей Малеваный.

Он добавил, что инспекция уже направила материалы по факту преступления до Бахмутского районного отдела полиции ГУНП в Донецкой области.