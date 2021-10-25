В комментариях к посту фолловеры возлюбленной Архипа Глушко не скупились на комплименты, но не обошлось и без критики. Например, Анне задали вопрос о том, почему она до сих пор не исправила прикус и планирует ли она заняться этим вопросом.

Невестка популярной певицы Наташи Королевой Мелисса Фокс поделилась с поклонниками философским фото, пишет Hyser. По крайней мере, именно такой смысл постаралась вложить девушка в снимок, на котором позировала между двух огромных статуй.

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Аня Волынкина (настоящее имя теперь уже родственницы Наташи Королевой) устроила фотосессию, прогуливаясь по одному из парков Калининграда (РФ). Строгое платье белого цвета и синий пиджак – вот образ, в котором Мелисса Фокс наслаждалась калининградскими достопримечательностями.

В комментариях к посту фолловеры возлюбленной Архипа Глушко не скупились на комплименты, но не обошлось и без критики. Например, Анне задали вопрос о том, почему она до сих пор не исправила прикус и планирует ли она заняться этим вопросом:

К слову, по иронии судьбы, невестка Наташи Королевой в прошлом занималась стриптизом, как и супруг певицы. Но став женой наследника четы Королевой-Глушко девушка прекратила стриптизерскую карьеру. Впрочем, «прилетает» ей не только за вид деятельности, но и за внешний вид…

Кстати, по слухам, она просила семью своего возлюбленного разрешить ей периодически выступать в ночных клубах, но Наташа Королева якобы настояла на том, чтобы она девушка ушла из стриптиза.