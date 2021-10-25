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Бытует мнение, что в Украине для того, чтобы получить возможность безнаказанно проворачивать любые темные дела, нужно присоединиться к правящей партии. Именно поэтому какой-нибудь проходимец вчера жировавший за счет народа в рядах «европейской солидарности», сегодня перешел к «слугам народа», а завтра запишется в какие-нибудь неофедералисты, если к власти придут они. И при этом останется все тем же проходимцем.

Но на самом деле такая ситуация характерна, скорее, для России. Это там во власть ведут всего одни двери – вот все и ломятся в них, давя и топча друг друга.

В Украине все происходит несколько иначе. В нашей власти дверей много, и войти можно в любую. Делать свои дела можно и в рядах оппозиционной партии.

Так даже проще – меньше конкуренции. История карьеры киевского застройщика Дениса Москаля в полной мере иллюстрирует это.

Свой путь в политике он начал в шестом созыве Верховной Рады как помощник депутата от Блока Юлии Тимошенко Андрея Портнова – да-да, того самого, который позже стал заместителем главы в администрации нашего дважды несудимого президента. А в 2008 году Москаль и сам был избран в Киевсовет, и тоже от БЮТ.

Как представитель «Батькивщины» он там заседает и сейчас. Но в свой первый скандал застройщик попал еще до этого. Уже в 2006 году строительную компанию «Каштановый город», которой он руководил, обвинили в попытке незаконно построить жилой дом рядом с Сырецким парком.

Киевсовет, в которую тогда Москаль еще не входил, стала на его сторону (на полях заметим, что тонкость тут вот в чем: границы парковых зон не были обозначены на картах). Страсти тогда разгорелись нешуточные.

Дошло до того, что активисты, протестуя против строительства, бросались под колеса кранов и грузовиков. В конце концов, вмешалась прокуратура, которая запретила строительство, а Киевсовету пришлось согласиться с ней.

Следующая скандальная история, в которой оказался замешан Денис Москаль, со строительным бизнесом напрямую не связана, а вот с политикой – даже очень.

Впрочем, в нынешней Украине одно неразрывно связано с другим: кто не имеет хороших связей во власти, тому и в бизнесе нечего ловить. Итак, стояла осень 2010 года.

Власть в стране уже сменилась, и «Батькивщина» оказалась в оппозиции. И тут Москаль сам себя назначил ее главой фракции в Киевсовете, отодвинув с этой должности Татьяну Мелихову.

«Это пример того, как действует сегодня Администрация президента: один депутат нашей фракции в Киевсовете объявил о самоутверждения на посту. При этом он ссылается на несуществующую поддержку достаточного количества депутатов», – прокомментировала тогда это событие Юлия Тимошенко.

Впрочем, в политике, как известно, не бывает ни постоянных друзей, ни постоянных врагов. Этот досадный инцидент нисколько не помешал Москалю в дальнейшем помириться с Юлией Владимировной.

По крайней мере, и в 2015, и в 2020 году он снова избирался в Киевсовет именно от «Батькивщины». Правда, в 2014 году он туда баллотировался от Блока Петра Порошенко, но почему-то стыдливо это скрыл, и представлялся избирателям как лидер партии Зеленых.

А скандалы продолжали следовать один за другим. Впрочем, обеспечив себе во власти такое надежное положение, можно позволить себе и быть замешанным в скандалы – теперь тебе это уже мало чем грозит.

Например, в сентябре 2020 года Москаль оставил собственный элитный поселок Севериновку под Киевом без газа. Компания «Дио Групп», аффилированная с ним, отказала поселку в подключении газа, а «Киевоблгаз» в ответ на жалобы жителей заявил, что не может провести газ в поселок без согласия той же самой «Дио Групп».

Что интересно, вскоре после этого Москаль был вновь избран в Киевсовет, а на выборах обещал, что проблем с отоплением и горячей водой у киевлян проблем не будет. Впрочем, формально Севериновка-это не совсем Киев.

В другую интересную историю наш герой попал совсем недавно – в сентябре нынешнего года. Дело в том, что Москаль в Киевсовете возглавляет экологическую комиссию, которая летом 2021 года поддержала идею объявить киевское озеро Вырлица экологическим заповедником.

Вот только когда дело дошло до голосования по этому вопросу, Москаль, как и его коллеги, скромно промолчали. Ситуация сложилась как в старом анекдоте: «Это мое мнение, но я с ней не согласен».

Делая итоги, можно сказать: совсем не важно, какая партия сейчас у власти, а в оппозиции. Вся система устроена так, что люди, подобные Москалю, могут зайти во власть с любого входа. А дальше-попробуй их оттуда выбить.



