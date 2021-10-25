Николай Замикула, эксперт по вопросам Ближнего Востока объяснил, какую выгоду может принести Китаю сотрудничество с Афганистаном и чего они ожидают от такого сотрудничества.

Об этом он рассказал на канале «А как на самом деле?».

«Сотрудничество Китая и Афганистана явно возможно, потому что у Китая нет никакого ценностного блока против сотрудничества с талибами. Для Америки, для Западной Европы понятно, что идти на какие-то соглашения с «Талибаном» – это переступить через себя, все те ценности, которые формирует западный мир. Для России и Китая такой проблемы нет», - говорит Замикула.

По его словам, они готовы даже в открытую поддерживать такой режим, если он будет действовать в их интересах. Эксперт отметил, что среди конкретных интересов это, в частности, разработка полезных ископаемых, которые присутствуют в Афганистане. Замикула добавил, что с разработкой существуют большие проблемы, так как эта страна уже десятилетия пребывает в состоянии гражданской войны, нестабильности, и это очень увеличивает стоимость добычи. Но, отмечает он, если там будет сформировано относительно стабильное правительство, которое будет давать гарантии безопасности иностранным компаниям, то они там смогут работать.

«Китаю выгодна такая власть сильной руки в Кабуле, которая будет обеспечивать нормальное функционирование китайской компании, которая будет добывать полезные ископаемые. Также «Талибану» интересно обеспечить невмешательство талибов в дела Китая, неподдержку талибами уйгурского сепаратизма. Китай волнует возможность экспорта из Афганистана дальнейшего исламского фундаментализма на эту территорию», - рассказал Замикула.

Эксперт добавил, что Китай противодействует уйгурским сепаратистам, нарушая в рамках такого противодействия права человека. В ходе этой борьбы, по его словам, интерес Китая в том, чтобы талибы не поддерживали уйгурские действия, и они дали такое обещание.

«Ключевой момент - это стратегическое расположение Афганистана в центре Азийского континента,то есть вопрос транспортных связей. Китай сейчас активно развивает инициативу нового Шелкового пути. Соответственно, по более-менее стабильному Афганистану можно проложить транспортные маршруты в западном направлении из Азии», - объяснил Замикула.

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