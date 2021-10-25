Международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс рассказал о древнем пророчестве относительно российского президента.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Как только Путин откинет коньки, сразу война на Донбассе прекратится и сразу же там наступит мир, порядок, и все войска российские просто покинут Донбасс», - убежден он.

С другой стороны, отмечает Росс, сейчас состояние здоровья Путина будет постепенно ухудшаться, а 7 октября, то есть на его день рождения, может начаться его последний летний солярий. Как он объясняет, Солнце соединяется с Марсом и Луной, а это в свою очередь может привести либо к перевороту в РФ, либо к тому, что Путин просто не сможет выполнять обязанности президента.

Попутно астролог рассказывает о древнем пророчестве, в котором, считает он, речь идет как раз таки о Путине. «Будет карлик править на плечах у титана, но дни его будут сочтены, и уйдет он в лабиринт. Карлик – это, естественно, Путин, титан – это Ельцин. В древности лабиринтом называли бункер. Путин опять ушел в бункер, в лабиринт», - говорит он. Теперь же, по мнению Росса, это затянется, поскольку силы будут постепенно покидать президента РФ.

Также ведущий отмечает, что в этом году Юпитер, связанный с законом и юридическими соглашениями, войдет в Тельца, который со своей стороны григориально имеет связь с Украиной. То есть в течение ближайших 2-3 лет, говорит Росс, стоит ожидать окончательного решения вопроса Донбасса. «Особенно благоприятная ситуация присоединения Донбасса к Украине в 2024 году», - добавляет он.

Как сообщала Politeka, Романова рассказала о секретах нумерологии.

Также Politeka писала о том, что Росс рассказал, чем лучше заняться в октябре.