Украинский политический аналитик Игорь Рейтерович поразмыслил над тем, ожидать ли сбора Нормандской четверки в ближайшем будущем, и назвал причины нежелания Российской Федерации проводить встречу в Нормандском формате.
Об этом он рассказал в программе «Главное» на канале MY.UA с ведущей Екатериной Павловой.
По мнению гостя программы, собрать Нормандскую четверку вполне возможно, пусть даже на уровне министров иностранных дел. «Это не является большой проблемой и теоретически можно даже встретиться в формате глав государств. Но возникает вопрос, кто будет представлять Германию», - подчеркивает он.
Рейтерович добавляет, что сейчас в Германии начинается процесс коалициады, что может занять много времени. Кроме этого, говорит он, скоро и Франция будет готовиться к выборам президента, а у Макрона дела идут не слишком хорошо. Поэтому, рассуждает аналитик, сомнительно, что президент Франции захочет ехать в Украину для решения вопросов, которые не дадут выгодных для него результатов по внешней политике.
Итак, констатирует гость программы, ситуация на международной арене для Украины складывается не слишком благоприятно: для Франции и Германии украинский вопрос отойдет на задний план на определенное время. «Поэтому встреча, если и будет, то это просто поговорить, сверить часы и договориться договариваться дальше», - подчеркивает аналитик.
Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."
Ольга Сумская после отпуска решила сменить имидж и заинтриговала сразу несколькими образами: фото
Зима нагрянула в Украину раньше времени, землю заметает снегом и мороз -6: кадры непогоды
Не стало актрисы, которая была первой красавицей советского кино: "В нее был влюблен Жерар Депардье"
Похудевшая солистка KAZKA Зарицкая впечатлила видом, надев латекс: "Какая красота"
Следовательно, заключает Рейтерович, встретиться в Нормандском формате можно, но результатов от этого ожидать не стоит. «Поскольку стартовые позиции Украины и РФ категорически отличаются, а, к огромному сожалению, Германия и Франция вроде бы на стороне Украины, но категоричность наших позиций они признавать не хотят», - объясняет эксперт. К тому же, добавляет он, Германия и Франция скорее пытаются найти какие-то общие фразы и слова по поводу формулы Штайнмайера и Минских соглашений, а этим со своей стороны манипулирует Россия.
Как сообщала Politeka, Рейтерович рассказал, что за стол переговоров Россию может посадить только существенное ужесточение санкций.
Также Politeka писала о том, что Соколовская рассказала, почему не могут организовать встречу Зеленского и Путина.