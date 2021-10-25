Украинский политический аналитик Игорь Рейтерович поразмыслил над тем, ожидать ли сбора Нормандской четверки в ближайшем будущем, и назвал причины нежелания Российской Федерации проводить встречу в Нормандском формате.

Об этом он рассказал в программе «Главное» на канале MY.UA с ведущей Екатериной Павловой.

По мнению гостя программы, собрать Нормандскую четверку вполне возможно, пусть даже на уровне министров иностранных дел. «Это не является большой проблемой и теоретически можно даже встретиться в формате глав государств. Но возникает вопрос, кто будет представлять Германию», - подчеркивает он.

Рейтерович добавляет, что сейчас в Германии начинается процесс коалициады, что может занять много времени. Кроме этого, говорит он, скоро и Франция будет готовиться к выборам президента, а у Макрона дела идут не слишком хорошо. Поэтому, рассуждает аналитик, сомнительно, что президент Франции захочет ехать в Украину для решения вопросов, которые не дадут выгодных для него результатов по внешней политике.

Итак, констатирует гость программы, ситуация на международной арене для Украины складывается не слишком благоприятно: для Франции и Германии украинский вопрос отойдет на задний план на определенное время. «Поэтому встреча, если и будет, то это просто поговорить, сверить часы и договориться договариваться дальше», - подчеркивает аналитик.

Следовательно, заключает Рейтерович, встретиться в Нормандском формате можно, но результатов от этого ожидать не стоит. «Поскольку стартовые позиции Украины и РФ категорически отличаются, а, к огромному сожалению, Германия и Франция вроде бы на стороне Украины, но категоричность наших позиций они признавать не хотят», - объясняет эксперт. К тому же, добавляет он, Германия и Франция скорее пытаются найти какие-то общие фразы и слова по поводу формулы Штайнмайера и Минских соглашений, а этим со своей стороны манипулирует Россия.

Как сообщала Politeka, Рейтерович рассказал, что за стол переговоров Россию может посадить только существенное ужесточение санкций.

Также Politeka писала о том, что Соколовская рассказала, почему не могут организовать встречу Зеленского и Путина.