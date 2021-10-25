Эксперт по «Смарт Сити» и цифровой трансформации Юрий Зозуля рассказал об удобствах и плюсах для людей от внедрения системы «Смарт Сити» в городах Украины.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Система «Искусственный интеллект» должна видеть картину целиком и выдавать самые лучшие решения любому жителю в определенном месте. Такие удобства и дают интеллектуальные технологии для жителей, экономя время. Люди сразу получают меню, которое моментально приводит в места с хорошим качеством обслуживания и с хорошим продуктом. Это и есть результат работы «Смарт Сити»», - рассказал он.

Зозуля сказал, что безналичный расчет будет доминирующим в будущем, то есть все забудут, что такое наличные деньги. Все города накладывают решения «Смарт Сити», сообщил он, на существующие города. В 2014 году, когда планировалось развитие «Смарт Сити», сообщил он, рассчитывалось, что через семь лет у нас будет идеальный умный город. Но никто не представлял, что будет такое противостояние с теми же чиновниками, подтвердил он, которые должны были это реализовывать.

«Но результат такой, что многие киевляне этими сервисами пользуются и они понимают, что это удобно. Я думаю, что в Киеве реализовано 15% от того всего, что должно быть в нормальном «Смарт Сити». В мире есть два гигантских центра, где рождается и реализовывается идея «Смарт Сити» и потом тиражируется по всему миру. Мы решили их взять за основу, посмотреть какие новые технологии там внедряются и скопировать их», - резюмировал он.

Как сообщает Politeka, он рассказал о том, как искусственный интеллект занимает место IT-специалистов .