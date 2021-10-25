Директор программы «Школа Министров» КШДУ имени Нижного, министр труда Польши (2005-2006), эксперт по вопросам здравоохранения и институционализма Пётр Кульпа считает, что диагноз «олигархи – это зло» поставлен в Украине неправильно.
Об этом он рассказал в программе «Tiger news» с ведущим Петром Охотиным.
Пётр Кульпа высказал свое мнение по поводу возможных экономических последствий для Украины в результате принятия закона о деолигархизации.
«Я не говорил, что закон может уничтожить 50 процентов экономики. Я буквально сказал, что если воспринимать всерьез направление на борьбу с олигархами, тогда итог этого может быть такой: или олигархи будут побеждены вместе с уничтожением половины экономики, или одни олигархи поменяют других олигархов», - говорит он.
Олигархи – это люди, которые контролируют более 50 процентов экономики.
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«Борьба с ними будет означать разрушение организации, а организация является основой. Таков будет итог. Можно, как в других странах, заставить олигархов разделить свой бизнес», - говорит Кульпа.
Как сработает этот закон, эксперт не берется комментировать. Однако он убежден, что приоритеты избраны неверно.
«Он является результатом ошибочного диагноза ситуации. Диагноз, что олигарх является злом, по-моему, не является правильным. С тем, что он является злом, можно согласиться. Но их зло берется оттого, что они слишком сильные по отношению к государственности. Правильный ответ должен быть: как укрепить государственность, чтобы в столкновении с ней олигарх не был сильным. Слабость Украины в столкновении с олигархами заключается в том, что исполнительная власть не работает как одно целое, а как кусочки государственности», - делает вывод Кульпа.
Ранее Politeka сообщала мнение Николая Спиридонова, что принятие законопроекта №5599 о деолигархизации не решит проблемы украинской экономики, а, наоборот, усугубит их.
Также Politeka сообщала, что Берестенко озвучил условия, при которых можно оздоровить и восстановить украинскую таможню.