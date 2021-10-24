Во время мероприятия контроля на ЧАО "Сухая Балка" инспекторы установят, достаточны ли меры, принимаемые предприятием для уменьшения количества загрязняющих веществ в шахтных водах перед попаданием в пруд-накопитель балки Свистунова.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства, пишет znaj.ua.

Он отметил, что по поручению премьер-министра Дениса Шмигаля сейчас терорганы ДЭИ по всей Украине проверяют субъекты хозяйствования, осуществляющие водопользование. В фокусе внимания офиса ДЭИ в Кривом Роге-предприятия, осуществляющие сброс шахтных вод. Среди них и ЧАО «Сухая Балка».

«Предприятие осуществляет добычу железной руды подземным способом для дальнейшей металлургической переработки. В результате добычи ископаемого на предприятии образуется большое количество шахтных вод, которые необходимо утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства», - пояснил Андрей Малеванный.