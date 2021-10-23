Доктор экономических наук, директор Аналитического центра Федерации работодателей Украины Владимир Панченко считает, что нынешний уровень сотрудничества с Евросоюзом невыгоден для Украины.

Об этом он рассказал во время беседы с ведущим Петром Охотиным в программе «Tiger news».

«Мы видим, что за пять лет существования Соглашения об ассоциации Украины с ЕС наш экспорт в Европу увеличился, но это исключительно экспорт сырья. Например, у нас есть 800 миллионов евро - поставка автопродукции. Это просто жгуты, которые относятся к автопромышленности, но это производство самого низкого уровня добавленной стоимости. Они скоро исчезнут из Украины, потому что невозможно платить такую ​​низкую зарплату, как требуется по затратам на производстве. Это временная унизительная работа для украинцев, они ее пока выполняют, но они должны стремиться к большему», - отмечает он.

Панченко также прокомментировал решение Укрзализныци приобрести 130 новых грузовых электротягову французской компании Alstom на 880 млн евро.

«Есть у нас умники в Укрзализныце, которые говорят, что достаточно 10 процентов локализации. Пусть эта локализация будет в виде обслуживания. Это просто лоховство. Это тот кредит, которые будут возвращать следующие поколения. Это кредит на 40 лет, но это кредит. Государство-суверен живет дольше, чем один человек. Мы умрем, а кредит будут возвращать. Это - конкретное преступление, потому что этот кредит не запускает никакие процессы производства. На самом деле однобокая политика никогда не срабатывает. Это предоставление возможности неразвитым государствам развиваться, но это еще и интерес того государства, которое поставляет», - объясняет экономист.

Если нет развития, то нет покупательной способности.

«Можно продать локомотивов на миллиард, но их нам надо купить за 10 миллиардов. Если бы этот миллиард был нормально локализован, например, 30 процентов и больше», - говорит Панченко.

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