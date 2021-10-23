Украинский политический аналитик Игорь Рейтерович рассказал, что деоккупация Донбасса и Крыма не обязательное условие для вступления Украины в НАТО.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с ведущей Екатериной Павловой.

«Деоккупация наших территорий желательна для вступления в НАТО, но не обязательна с той точки зрения, что по состоянию на сегодня среди членов НАТО есть страны, на территории которых, по сути, остаются нерешенные последствия конфликтов. Чтоб далеко не ходить, достаточно посмотреть на Грецию и Турцию и историю, например, с Кипром. Это вообще уникальная история, когда две станы члены НАТО, по сути, имели одна к другой территориальные претензии. И эти две страны каким-то образом уживаются с этим конфликтом в альянсе», - подчеркнул он.

Рейтерович сказал, что поэтому вопрос не в том, что у нас есть конфликт, а вопрос в консенсусе членов НАТО по поводу того, нужна им Украина или нет. Сейчас они не хотят злить Россию нашим вступлением в НАТО, уверен он, но пройдет пару лет и у них ситуация может кардинально поменяться.

«Россия говорит о том, что Украина - это вообще нежизнеспособное государство и как можно такое государство сделать членом Европейского Союза или членом НАТО. А вот с этим нам надо бороться, поскольку эта пропаганда серьезная и высокооплачиваемая со стороны РФ. У нас постоянно какие-то центры противодействия дезинформации создают, но продуктивность их действий оставляет желать лучшего», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, дипломат заявил, что вы не можете претендовать на деоккупацию Донбасса и Крыма, если проигрываете информационно.

Также Politeka сообщала, что Толкачев объяснил, почему до сих пор не удалось прекратить войну на Донбассе.



