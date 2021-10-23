Аналитик и публицист Владислав Акулов-Муратов объяснил, что государство должно работать по принципам помощника, и заявил, что украинское правительство совершенно не заботится о своем народе.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

Акулов-Муратов рассказывает, что еще у Платона и Аристотеля было понятие тирании, а позже они начали говорить о просвещенной тирании. Он отмечает, что определенные народы до сих говорят о своих тиранах прошлых эпох как о великих правителях, потому что в концепции античных философов был важный пункт - забота о своем народе.

Тем не менее, говорит эксперт, украинская власть о своем народе не заботится отнюдь. «Внешняя политика – это всегда производная внутренней политики, а внутренняя политика у нас идет на усиление власти», - объясняет он.

Итак, констатирует Акулов-Муратов, в Украине человек, оказавшись наедине со своими проблемами, не получит сторонней помощи. «У нас думают о том, чтобы стать отцом нации, но отец нации это другое: это не про бизнес и славу, это о том, чтобы государство стало помощником», - подчеркивает аналитик. Также он отмечает, что в условиях правильной бюрократической системы можно будет рассчитывать не на мгновенное, но на постепенное исчезновение проблем в будущем.

Как сообщала Politeka, Уильямс рассказал о полезной конкуренции между ветвями власти.

Также Politeka писала о том, что Трегубов прокомментировал положение политических партий в Украине.



