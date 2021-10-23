Политолог Тарас Загородний поразмыслил о том, возможны ли в Украине в ближайшем будущем массовые протесты и какими могут быть их причины, а также средства предохранения.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «Как на самом деле?» .

По словам Загороднего, из-за дорогого газа оппозиция просто затравит действующую власть. В частности, он говорит о Юлии Тимошенко. «И люди, и промышленность сейчас находятся в «аховом» положении из-за дефицита газа в Европе, который организовала Россия», - констатирует эксперт.

С другой стороны, отмечает он, французское правительство уже заявило о том, что газ не подорожает. То же, убежден Загородний, следует обеспечить и украинскому правительству, иначе коммунальные тарифы могут стать причиной массовых протестов.

По словам политолога, в сфере тарифов власть проводит половинчатую политику. «Да, она проснулась, зашевелилась, начала подписывать все эти меморандумы, смогла наладить коммуникацию с городами. Но «Нафтогаз» так и не стал выходить на тендеры с газом по той цене, которая была запланирована – там только частники предлагают такой газ, на который у городов нет денег», - рассказывает Загородний.

Также он выражает надежды на то, что украинская власть все же не даст газовым монополистам продолжать злоупотреблять своим положением. Сейчас же, говорит политолог, ее главной задачей является обеспечение населения газом по доступной цене и в необходимом объеме.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, в чем заключается главная проблема украинского общества .