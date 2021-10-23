Эксперт по криптовалютной индустрии Олег Матийцив рассказал, как регулируется рынок криптовалюты и кто должен его регулировать в середине стране.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«С 2008 года существует криптовалютная отрасль и ее никто не регулировал, и она сама себя регулировала, а индустрия продолжает расти теми техническими, современными средствами внутреннего расчета за определенные процессы. На сегодняшний день государство не может эти вещи даже отрегулировать, потому что сама система децентрализована, потому что работают майнеры, которые обеспечивают все эти блоки. И сказать, что кто-то может отрегулировать эту систему, невозможно», - рассказал он.

Матийцив сказал, что единственное, что можно сделать, это обложить налогами, потому что ты все равно с фиатной валюты, с гривны, доллара покупаешь на бирже криптовалюту. И именно потому, что Зеленский ветировал этот закон, считает он, говорит о том, что мы лоббировали это законодательство для того, чтобы оно в Украине развивалось. Но есть силы вокруг банковских систем, в том числе мировых, потому что мы в глобализированной финансовой системе находимся, как Международный валютный фонд, сообщил он, и они категорически против развития этой отрасли.

«С тех пор, как был найден биткоин, Китай его запрещал четыре раза и с тех пор биткоин вырос на 1,5 миллиона %. А например немецкие фонды 20% поступления от пенсионных сбережений, которые они аккумулируют на своих счетах, вкладывают в криптовалюту. И 20% поступлений пенсионных фондов в криптовалюте дают 80% плюс пенсионным немецким фондам. На сегодняшний день, когда биткоин вырос за 10 лет на 1,5 миллиона %, а золото выросло всего на 1%», - резюмировал он.

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