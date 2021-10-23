60% всех нарушений в сфере растительного мира осуществлены в лесах. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный – говорится на сайте ведомства, передает znaj.ua.
Около 60% из всех выявленных нарушений – несоблюдение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины и заготовки живицы. Это вырубки деревьев при отсутствии лесорубного билета, масштабные санитарные вырубки без ОВД и тому подобное.
«Сегодня крайне важно рассматривать лес не только как экономически важный ресурс. Лес очищает воздух, формирует важное рекреационное пространство, способствует водному балансу территорий и эффективно борется с глобальным потеплением», - подчеркнул Андрей Малеваный.
Глава ГЭИ подчеркнул, что Украина должна срочно стать на путь экологического лесопользования.
"В частности, речь идет о принятии второго национально определенного взноса в Парижское соглашение. Проектом этой стратегии предусматривается увеличение площади лесов на 1 миллион гектаров, а также применение устойчивых практик лесного хозяйства», - отметил Андрей Малеванный.
Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."
Двойная трагедия: в один день оборвались жизни музыкантов легендарной группы, печальные подробности
16-летний победитель "Співають всі" заставил Винника, Могилевскую и других вскочить со своих мест: "Боже, как можно"
Олег Винник после признания о болезни сообщил еще одну печальную новость: "Сейчас невозможно"
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры