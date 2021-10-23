60% всех нарушений в сфере растительного мира осуществлены в лесах. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный – говорится на сайте ведомства, передает znaj.ua.

Около 60% из всех выявленных нарушений – несоблюдение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины и заготовки живицы. Это вырубки деревьев при отсутствии лесорубного билета, масштабные санитарные вырубки без ОВД и тому подобное.

«Сегодня крайне важно рассматривать лес не только как экономически важный ресурс. Лес очищает воздух, формирует важное рекреационное пространство, способствует водному балансу территорий и эффективно борется с глобальным потеплением», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Глава ГЭИ подчеркнул, что Украина должна срочно стать на путь экологического лесопользования.

"В частности, речь идет о принятии второго национально определенного взноса в Парижское соглашение. Проектом этой стратегии предусматривается увеличение площади лесов на 1 миллион гектаров, а также применение устойчивых практик лесного хозяйства», - отметил Андрей Малеванный.