Бывший министр финансов Украины и экономист Игорь Уманский прокомментировал ситуацию с поставкой газа в Украине, а также дал советы по смене модели его поставки.

Обо всем этом эксперт поговорил в программе «Что Дальше?» на канале «Знай 24» с ведущей Любовью Завальнюк. Сначала Игорь Уманский рассказал, как в Украине и мире работает поставка газа.

«Поставка газа по определению не может быть с сотней альтернатив. Потому что у вас есть четкая привязка к транспортной составляющей, к трубе, сетям распределителям. То есть вы завязаны на того поставщика, который обеспечивает вам доступ к трубе. Как работает во всем мире? Это средние, долгосрочные контракты, где цена фиксируется в зависимости от объема и компании», - объяснил эксперт.

Также бывший министр финансов Украины дал совет о том, какая модель поставки газа нужна в Украине.

«Нам необходимо срочно менять эту модель и делать такую, по которой работают, например, европейские страны. Но нельзя забывать одну вещь — в Украине достаточно большая собственная добыча. Мы вторая страна в Европе по объемам запасов газа. Уходить в прямое ручное управление этого сегмента не стоит. Нам нужно брать модель, которая, например, работает в Норвегии. Адаптировать её под украинские реалии. Сейчас огромное количество компаний, которые занимались поставкой газа, из-за колебаний не способны обеспечить потребителей ресурсом по такой цене. По состоянию неделю назад, 600 тысяч домохозяйств в Украине уже оказались в ситуации, когда их поставщик обанкротился. Какое количество их будет, когда придут морозы — никто не знает», - отметил экономист.

Ранее Politeka писала о росте субсидий для украинцев.

Также Politeka публиковала сообщение о росте тарифов на тепло.