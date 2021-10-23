Внучка певицы Софии Ротару показала снимок у себя дома вместе с домашним любимцем и рассказала о любимых книгах. Но фанаты тут же обратили внимание на ее наряд, который подчеркнул грудь девушки и ее талию.

Внучка Софии Ротару показала трогательное фото, которое было сделано у нее дома. Известно, что София Евдокименко живет и работает в Америке. Там же девушка учится. За это время София успела построить довольно успешную карьеру модели. Сейчас она также снимает различные влоги о своей жизни в Америке. Помимо этого, она также успевает и строить личную жизнь. Известно, что София Евдокименко сейчас встречается с известным украинским разработчиком.

Пара довольно много проводит времени вместе несмотря на плотный график. Также они вместе ездят путешествовать и развлекаться.

На новом фото София Евдокименко позирует в розовом нижнем белье, которое отлично подчеркнуло ее фигуру. Поверх девушка надела серый спортивный костюм. На руках Софии можно заметить ее домашнего любимца.

В подписи к фото София поделилась своими любимыми книгами. Но поклонники все равно большее внимание как раз обратили на внешность Евдокименко.

"Красотка с красоткой❤️, Это Голди? А подумала, что Джимми)), Милашки, Сонечка, какая ты красотка, а пёсик какой, словно Джимми 🐆", - написали пользователи сети.

Кроме того, ранее София показала про нового своего влога. На нем она запечатлена в спортивном костюме. Тем самым она смогла продемонстрировать отличную фигуру. Также на кадрах можно заметить ее молодого человека по имени Денис.

Также София часто показывает свои повседневные образы.