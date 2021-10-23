Политолог Тарас Загородний выдвинул свою версию относительно того, в чём состоит главная проблема украинского общества, которая на протяжении столетий затрудняет развитие нашей государственности.

Своё мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Почему Украину постоянно кто-то захватывал? Потому что мы, украинцы, не можем создать действующую социальную организацию. Мы всегда любили ругаться по любым поводам, и любим до сих пор. А вот цивилизованно общаться – не умеем. Украинской школе следовало бы перенять опыт школы американской, где есть, в частности, кружки дебатов. Нам нужно учиться общаться и убеждать, а не орать, перебивать и оскорблять друг друга. Такое поведение – это признак незрелости общества. Свободолюбивый народ должен понимать необходимость нести ответственность за свои поступки», - считает политолог.

По его мнению, именно в этом состоит основа развитой демократии.

«Демократия – это не только права, но и обязанности, и процедура. Если есть протокол, нужно ему следовать. Если на светофоре горит красный свет, нужно стоять. Думать: «А, пронесёт!» – это проявление инфантильного магического мышления, которое, к сожалению, свойственно украинцам», - говорит Тарас Загородниий.

Как сообщает Politeka, он рассказал о том, сколько денег ежегодно выкачивается из страны на государственных закупках.

Также Politeka сообщала, что Загородний прокомментировал конфликт между партией «Слуга народа» и бывшим спикером Дмитрием Разумковым.



