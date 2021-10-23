Аналитик, публицист Владислав Акулов-Муратов рассказал, какой должен быть подбор кадров в государственные службы для эффективного функционирования.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» .

«Для государственной службы должна быть определенная кастовость. Эта кастовость должна выделяться в мышлении, то есть люди, которые туда идут, должны понимать, что они являются буфером», - отметил Акулов-Муратов.

По словам эксперта, люди, которые идут работать в государственный аппарат, должны отбираться очень тщательно. Как отметил Акулов-Муратов, служащие в государственных органах старой закалки, когда сталкивались с бизнесменами, то для них заставить их всё сделать по закону было делом чести.

«Это психология, когда человек говорит: «Деньги – это хорошо, но когда касается детей или ещё чего-то, то это будет сделано так, как это должно быть сделано». Можно отбирать, но для этого нужно создавать условия для тех же бюрократов. У нас боятся бюрократии как огня, потому что не понимают её смысл и пользу», - сказал Акулов-Муратов.

Как отметил эксперт, как только поменяется концепция государственной службы, то поймут смысл государственной службы не только элиты, а и народ, ведь государственные службы – это прокладка между народом и элитами.

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