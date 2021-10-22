Представители Нацкорпуса сообщили, что суд решил оставить ветерана российско-украинской войны Дмитрия Кухарчука в СИЗО на срок еще двух месяцев.

Об этом они сообщили на своем официальном сайте.

Как указано в публикации, ветеранов Олега Довбыша и Дмитрия Кухарчука обвинили в «хулиганских действиях», к которым они якобы прибегли на протесте под Офисом Президента, и против них возбудили дело по ст. 296, ч. 4. «В частности, Кухарчука обвиняют в том, что он якобы нанес удар рукой «по неопределенной части тела полицейского», который в результате получил химические ожоги глаз», - сообщает Нацкорпус.

Сегодня же, указано на сайте, проходило заседание по поводу изменения меры пресечения для Дмитрия Кухарчука. По мнению адвоката Эдуарда Вербинца, суд должен был отказать следователю в удовлетворении его ходатайств. Как он объясняет, следователь должен был обосновать свои обвинения и изложить соответствующие обстоятельства, указывающие на то, что Кухарчук может помешать завершению досудебного следствия. «Но дело в том, что следствию уже ничего не может препятствовать, поскольку оно завершено и об этом объявлено. Поэтому юридического нормативного обоснования в удовлетворении ходатайства нет», - подчеркивает адвокат.

Тем не менее, указано на сайте, решением Печерского суда Киева черкасского ветерана из-под стражи не освободили и продлили срок его заключения до 20 декабря 2021 года. Сам Вербинец считает это решение незаконным и необоснованным с точки зрения законодательства.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил о новом судебном заседании по поводу Дмитрия Кухарчука.

Также Politeka писала о том, что представители Национального Корпуса снова пытались задать президенту вопрос о заключенных ветеранах.



