Представители Нацкорпуса сообщили, что суд решил оставить ветерана российско-украинской войны Дмитрия Кухарчука в СИЗО на срок еще двух месяцев.
Об этом они сообщили на своем официальном сайте.
Как указано в публикации, ветеранов Олега Довбыша и Дмитрия Кухарчука обвинили в «хулиганских действиях», к которым они якобы прибегли на протесте под Офисом Президента, и против них возбудили дело по ст. 296, ч. 4. «В частности, Кухарчука обвиняют в том, что он якобы нанес удар рукой «по неопределенной части тела полицейского», который в результате получил химические ожоги глаз», - сообщает Нацкорпус.
Сегодня же, указано на сайте, проходило заседание по поводу изменения меры пресечения для Дмитрия Кухарчука. По мнению адвоката Эдуарда Вербинца, суд должен был отказать следователю в удовлетворении его ходатайств. Как он объясняет, следователь должен был обосновать свои обвинения и изложить соответствующие обстоятельства, указывающие на то, что Кухарчук может помешать завершению досудебного следствия. «Но дело в том, что следствию уже ничего не может препятствовать, поскольку оно завершено и об этом объявлено. Поэтому юридического нормативного обоснования в удовлетворении ходатайства нет», - подчеркивает адвокат.
Тем не менее, указано на сайте, решением Печерского суда Киева черкасского ветерана из-под стражи не освободили и продлили срок его заключения до 20 декабря 2021 года. Сам Вербинец считает это решение незаконным и необоснованным с точки зрения законодательства.
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Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил о новом судебном заседании по поводу Дмитрия Кухарчука.
Также Politeka писала о том, что представители Национального Корпуса снова пытались задать президенту вопрос о заключенных ветеранах.