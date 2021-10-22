За 3 квартала 2021 года лесам, редким растениям и ценным комплексам флоры было нанесено больше вреда, чем в течение всего 2020 года.
«Сегодня крайне важно рассматривать лес не только как экономически важный ресурс. Лес очищает воздух, формирует важное рекреационное пространство, способствует водному балансу территорий и эффективно борется с глобальным потеплением», - подчеркнул Андрей Малеваный.
Глава ГЭИ подчеркнул, что Украина должна срочно стать на путь экологического лесопользования.
"В частности, речь идет о принятии второго национально определенного взноса в Парижское соглашение. Проектом этой стратегии предусматривается увеличение площади лесов на 1 миллион гектаров, а также применение устойчивых практик лесного хозяйства», - отметил Андрей Малеванный.