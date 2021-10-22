Журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель Виктор Трегубов поразмыслил, могут ли расследования в Украине хоть к чему-либо привести.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность» .

По словам журналиста, расследования в Украине, возможно, не проводят так хорошо, как должны были бы, но все же они дают определенные результаты и имеют эффект. «Если мы поймали депутата на клевете, то я не думаю, что его за это выгонят из фракции, но проблемы в публичной коммуникации у него будут. Ему всегда это кто-то припомнит», - подчеркивает Трегубов.

В то же время он объясняет, что общественность сама должна определить, что допустимо, а что - нет, главное - сообщить ей о событиях. С другой стороны, отмечает публицист, порой переход границы уже слишком очевиден, как это было с Януковичем, когда правоохранители избили студентов. После этого, говорит Трегубов, понятно, что президентом ему уже не быть.

Тем не менее, говорит эксперт, сегодня ситуация другая: «Сейчас, на мой взгляд, ситуация другая, поскольку власть постоянно творит какую-то ерунду: кто-то ляпнет о «детях низкого качества», а кто-то поедет в Москву». Следовательно, рассуждает гость программы, и реагирует общество на все иначе. В частности, объясняет он, из-за устройства личной жизни депутата люди не пойдут на улицы, а просто посмеются.

Как сообщала Politeka, Трегубов прокомментировал положение политических партий в Украине .