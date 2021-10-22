Глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян объяснил, какое значение для христиан имеет милостыня.

Об этом он рассказал на канале «Православная церковь» .

По словам протоиерея, вера без дел - мертва. То есть, говорит он, демонстрация веры - это соответствующие дела, в частности, милосердие и любовь к ближнему как к самому себе. «Христианское милосердие выше в общей традиции в том, что христианин должен замечать нужды других и видеть в каждом человеке самого Христа, который обращается к тебе с той или иной нуждой и тогда ты сможешь помочь и сделать даже больше, чем тебя просят», - объясняет Экшиян.

Также он отмечает, что, говоря о милостыне в христианской традиции, нужно прежде всего помнить слова Христа, который просил людей быть милосердными как Господь. Как рассказывает священнослужитель, Бог призывает никого не запирать свое сердце перед человеком с нуждой.

Далее Экшиян объясняет подробнее слова Господа: когда мы помогаем тем, кто помогает нам, а также любим и даем в долг, то так же поступают и другие народы. «Творить милостыню и заботиться о других является общей потребностью у каждого человека, независимо от национальности или религии», - подчеркивает протоиерей.

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