26 октября состоится презентация первой части разоблачительных расследований британских журналистов, что может стать для украинской власти новым «вагнергейтом».

Об этом на своей странице в Facebook и в комментарии Эспрессо заявила народный депутат Соломия Бобровская.

«Получила информацию, что британские журналисты готовят к публикации серию расследований о ситуации в Украине. В поле зрения попали криминальные круги и наши «элиты», которые сотрудничают с Россией по разрешению и содействии отдельных представителей Офиса президента... Ближайшие недели обещают снова быть горячими", - пишет депутат.

По ее мнению, Pandora papers (виток документов из офшоров, – ред.) были лишь долей неприятностей для украинских властей. В комментарии для издания Эспрессо народный депутат подтвердила эту информацию.

«Я получила инсайдерскую информацию, что британские журналисты готовят к публикации серию расследований о ситуации в Украине, - говорит народный депутат Бобровская. - В основном они будут касаться олигархата и коррупции. В поле зрения попали криминальные круги и наши «элиты», которые сотрудничают с Россией по разрешению и содействии отдельных представителей Офиса президента. Дождитесь вторника и все увидите», - отметила Бобровская.

Депутат отмечает, что такие международные расследования крайне негативно влияют на сотрудничество с западными партнерами. "Это достаточно сильно может повлиять на нашу международную политику. Точно будут дискомфортные условия работы в сотрудничестве с западными партнерами», - добавила Бобровская.