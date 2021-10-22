26 октября состоится презентация первой части разоблачительных расследований британских журналистов, что может стать для украинской власти новым «вагнергейтом».
Об этом на своей странице в Facebook и в комментарии Эспрессо заявила народный депутат Соломия Бобровская.
«Получила информацию, что британские журналисты готовят к публикации серию расследований о ситуации в Украине. В поле зрения попали криминальные круги и наши «элиты», которые сотрудничают с Россией по разрешению и содействии отдельных представителей Офиса президента... Ближайшие недели обещают снова быть горячими", - пишет депутат.
По ее мнению, Pandora papers (виток документов из офшоров, – ред.) были лишь долей неприятностей для украинских властей. В комментарии для издания Эспрессо народный депутат подтвердила эту информацию.
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«Я получила инсайдерскую информацию, что британские журналисты готовят к публикации серию расследований о ситуации в Украине, - говорит народный депутат Бобровская. - В основном они будут касаться олигархата и коррупции. В поле зрения попали криминальные круги и наши «элиты», которые сотрудничают с Россией по разрешению и содействии отдельных представителей Офиса президента. Дождитесь вторника и все увидите», - отметила Бобровская.
Депутат отмечает, что такие международные расследования крайне негативно влияют на сотрудничество с западными партнерами. "Это достаточно сильно может повлиять на нашу международную политику. Точно будут дискомфортные условия работы в сотрудничестве с западными партнерами», - добавила Бобровская.