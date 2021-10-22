Футуролог Алексей Толкачёв рассмотрел вопрос о том, как может измениться жизнь человека в недалёком будущем, если все приватные данные потеряют свою приватность.
Этой темы он коснулся в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
«Перспективы будущего – огромные возможности для самореализации, но потеря приватности. Это растворение в цифровом мире. Да, у нас будет очень много возможностей – например, продукты питания по первому желанию станут приезжать к нам в холодильник. Но система будет знать о нас всё. Поверьте, даже сейчас банки знают, что именно мы покупаем, расплачиваясь карточкой. Если сюда подключить ещё данные из нашего Гугл-поиска и наших веб-камер, то мы получим ту реальность, которую изображает сериал «Чёрное зеркало». Сейчас происходит первая проба на прочность, первое столкновение человека с его будущим», - считает футуролог.
Он отметил, что эта реальность уже становится реальностью.
«В Китае уже разыгрывается сценарий сериала «Чёрное зеркало». Власть Китая будет знать о своих гражданах абсолютно всё. В либеральном западном мире люди привыкли к свободе. Но уже сейчас коронавирусный кризис подготовил нас к мысли, что физическая безопасность важнее, чем свобода», - говорит Алексей Толкачёв.
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Как сообщает Politeka, он указал на разницу между различными пониманиями слова «любовь» в христианской системе терминов.
Также Politeka сообщала, что Толкачёв призвал к изменению ценностей в нашем обществе.