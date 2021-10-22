Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию, пишет znaj.ua.

№22/124846-эп – номер электронной петиции, которую инициировал Николай Томенко «О предотвращении и противодействии украинофобии (україноненависництву)»

Поддержать ее по ссылке не сложно и бесплатно.

Если кому-то кажется, что это не актуально (у нас же и без того куча проблем с тарифами, ценами и т. п), – можете и дальше орать на своем диване какие вы патриоты.

Если кому – то кажется, что достоинство на хлеб не намажешь, - можете ждать дальше. Ждать и наблюдать, как позволяют себе публично унижать украинцев, презирают украинский язык и культуру.

Отсутствие в украинском законодательстве четкого определения понятия "украинофобия" (украиноненавистничество) не позволяет должным образом классифицировать преступления, совершенные на его основе. На практике это приводит к фактической безнаказанности правонарушителей, - за самые позорные украинофобские действия и высказывания, в лучшем случае, получаем извинения в социальных сетях (без каких-либо последствий).

Потратив несколько минут на подписание петиции, вы приобщаетесь к исправлению несправедливого пробела в законодательстве, который привел к тому, что украинцы не защищены в своей собственной стране.