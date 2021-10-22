Журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель Виктор Трегубов прокомментировал популярное в наше время утверждение, что блогосфера и YouTube вытесняют телевидение.

Своё мнение он высказал в программе Сергея Дойко «Личность».

«Телевидение сдаёт позиции, но очень медленно. Для политической агитации телевидение намного более эффективно, чем блогосфера. По крайней мере, так пока ещё обстоят дела в Украине, а, например, в Соединённых Штатах – уже не так. Но дело в том, что сейчас каждый человек выбирает для себя те источники информации, которые наиболее комфортны для него. Правда, наиболее комфортные – это не обязательно значит наиболее правдивые или те, которые наиболее адекватно отображают реальность. Речь идёт о психологическом комфорте. Поэтому есть такие люди, которые удивляются: кто голосовал за Зеленского, ведь я в моём круге общения таких не знаю? Человек не понимает, что он сам сформировал свой круг общения», - говорит журналист.

Другой же человек, по его словам, радуется отсутствию «порохоботов», забыв, что он сам их всех забанил.

«Социальные сети устроены так, что конкурировать приходится не только с журналистами. Важна известность сама по себе. Если у вас на YouTube-канале меньше подписчиков, чем у Филиппа Киркорова – это не значит, что Киркоров как журналист лучше вас», - отмечает Виктор Трегубов.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Михаил Чаплыга прокомментировал решение Европейского суда по правам человека о комментариях в социальных сетях.

Также Politeka сообщала, что композитор Роман Загороднюк рассказал о роли социальных сетей для раскрутки в шоу-бизнесе.



