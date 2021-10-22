Журналист Игорь Лесев рассказал, какие есть перспективы у партии «Слуга народа» на парламентских выборах, а также заявил, что депутаты «Слуги» уже ищут себе новые политические проекты.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Слуг» очень много (примерно 240). На следующих выборах даже трети не будет, учитывая свежие рейтинги», - отметил Лесев.

По словам журналиста, депутаты «Слуги народа» очень часто попадают в скандалы. Как отметил эксперт, абсолютно все депутаты, которые хоть раз были в Верховной Раде, хотят туда вернуться.

«Побывал и хочет там остаться. Они уже думают, с кем хотят быть: Буймистер тяготеет к Разумкову», - сказал Лесев.

Как отметил эксперт, депутаты уже хотят прибиться к перспективным проектам, куда их могут взять, потому что понимают, что многие из них не попадут в Верховную Раду, находясь в партии «Слуга народа».

«Для них будет важно поставить президентские выборы перед парламентскими, потому что если сейчас пройдут парламентские, то по текущему рейтингу у них будет 20%: они власть теряют и будет независимый министр», - подчеркнул Лесев.

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