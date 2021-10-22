В городе Кривой Рог наблюдается пылевая буря, которая может представлять угрозу для населения. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный - говорится на сайте ведомства.

В городе Кривой Рог наблюдается пылевая буря, которая может представлять угрозу для населения, пишет znaj.ua.

Он отметил, что 20 октября городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли. Значения составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3.

"Такое природное явление, как пылевая буря, учащается на территории Украины, ведь связано с усилением изменений климата. Длительное отсутствие осадков вызывает пересушивания почвы, а сильный ветер поднимает верхний слой земли, что приводит к запыленности воздуха на большой территории. Так, 21 октября Укргидрометцентр сообщает о сильных порывах ветра до 15-20 м/с в большинстве областей Украины. В ГСЧС предупреждают о желтом уровне опасности", - пояснил Андрей Малеванный.

По словам чиновника, в Кривом Роге пылевая буря усиливается наличием большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров.

«В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей", - отметил Андрей Малеванный.

В Госэкоинспекции рекомендуют придерживаться ряда рекомендаций:

- минимизировать передвижение по городу;

- на улице необходимо защитить лицо тканевой повязкой или маской, по возможности надеть очки;

- если есть увлажнители воздуха, включите их, делайте влажную уборку несколько раз в день;

- для людей с заболеваниями дыхательных путей важно иметь под рукой лекарства, ингаляторы.