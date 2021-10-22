Дочка известной певицы Оли Поляковой решила слегка изменить внешность, и сразу привлекла внимание украинцев - девушка стала выглядеть намного ярче.

Так, Маша Полякова решила показать себя поклонникам в очень необычном виде. Стоит сказать, что несмотря на свой весьма юный возраст Маша активно ведет свою страницу в социальной сети и совершенно не боится никаких экспериментов со своей внешностью, пишет hyser.ua.

На этот раз она решила показать себя с длинными рыжими волосами. До этого у Маши был другой цвет волос. На снимках девушка позирует с парнем, у которого также рыжие волосы.

Стоит сказать, что Оля Полякова всячески поддерживает свою дочь. Она не раз говорила о том, что она гордится ею и готова всегда помогать. С помощью социальных сетей Маша уже сама зарабатывает себе на жизнь и это очень хорошо в ее возрасте.

"Как вам такой вайб рыжих ? Какая фотка больше понравилась ?", - подписала серию снимков Маша.

В комментариях пользователи сети пришли в полный восторг от увиденных фото. Они написали, что Маша отлично выглядит и такая прическа очень даже ей к лицу.

"Машенька, что же Вы делаете с мальчишескими сердцами!☀️☀️☀️☀️ Крепко обнял❤️, Все фото очень крутые и огненные 🔥🔥🔥, Пятерочка!!! А так, все - 🔥🔥🔥, Все фотки супер 👏, Ну что сказать вылитая мама 😍😍шикарная, Очень красивая🔥🔥🔥,Четвёртое фото 😍😍🔥, Тебе идёт рыжий😍😍😍😍😍, Вторая фотка агонь🔥🔥 Волосы очень красивые!🔥, " 🔥 а вообще все супер 🙌😍, Вам дуже личить рудий колір 😍 а 5 фотка дуже крута, Хорошо, но твой природный цвет глубже и красивее. Но походи и такая., Нежданчик увидеть вас вместе) тандем супер)", - написали фанаты.