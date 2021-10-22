Представители Нацкорпуса сообщили, что судебное заседание по рассмотрению меры пресечения для ветерана российско-украинской войны Дмитрия Кухарчука пройдет 22 октября, то есть в пятницу в 14:00 в Печерском районном суде столицы Украины.

Об этом они рассказали на своем официальном сайте.

В публикации отмечается, что предыдущий срок меры пресечения для черкасского ветерана Дмитрия Кухарчука уже подходит к концу, а значит пришло время для нового судебного заседания. Здесь же добавляется, что оно пройдет сегодня в 14:00 в Печерском районном суде.

Попутно представители Нацкорпуса напоминают, чем закончилось прошлое судебное заседание по черкасским ветеранам, чьи дела, убеждены они, полностью сфабрикованы. «Апелляционный суд изменил меру пресечения на домашний ночной арест только для Олега Довбыша. Дмитрия же оставили под стражей несмотря на то, что адвокаты полностью опровергли все обвинения», - сообщается на сайте.

Нацкорпус отмечает, что судебное заседание можно будет посмотреть в прямом эфире. «Приглашаем всех неравнодушных присоединиться и вместе поддержать ветерана российско-украинской войны Дмитрия Кухарчука!», - заявлено на сайте.

Как сообщала Politeka, представители Национального Корпуса снова пытались задать президенту вопрос о заключенных ветеранах.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус объяснил, что бороться с агрессией РФ нужно не только на Востоке Украины, но и внутри страны.



