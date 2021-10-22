Политический аналитик и социолог Антон Малеев рассказал, может ли грозить миру ядерная война из-за конфликта НАТО с Российской Федерацией.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Надо понимать, что с регулярностью раз в двое-трое суток воздушные силы РФ нарушают территориальное пространство тех или иных государств. От стран Балтии до Испании. Они запускают стратегический бомбардировщик, а топлива у них много, и он может облететь всю Европу десять раз. Соответственно он летит по краю границы, а потом специально залетает на чужую территорию, чтобы посмотреть, что они сделают», - рассказал он.

Малеев сказал, что обычно их просят покинуть чужую территорию, а если собьют такой бомбардировщик из-за нарушения границ, а там ядерное оружие? И таких вопросов очень много, уверен он, и никто по сути не знает, что с этим делать. Но, с другой стороны, считает он, у стран НАТО с РФ вряд ли хоть когда-то произойдет ядерная конфронтация. На сегодняшний день уровень квалификации и подготовки войск стран НАТО, подтвердил он, намного выше, чем у РФ, что есть сомнения, что ракеты со стороны РФ просто не взлетят.

«И война будет окончена очень быстро, НАТО просто ликвидируют все системы коммуникаций внутри государства. А армия без коммуникаций – ни что. Но вот Китай это уже совершенно другая история, он и по силе своей армии гораздо сильнее. И по конфликтам, которые он устраивает по своим границам от Тайваня до Индии и Японии, там идут конфронтации очень серьезные. Поэтому НАТО надо быть готовыми, что с кем с кем, а с Китаем может все закончиться не очень весело», - резюмировал он.

Рoliteka сообщала, что Зисельс прокомментировал конфликт между СБУ и НАБУ: «У нас нет стабильности государства».

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