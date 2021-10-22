Соучредитель партии «Демократична Сокира» Виктор Трегубов больше рассказал о ее создании, поделился мыслями относительно политических образований в Украине и вспомнил свою историю жизни.

Гость поделился информацией в программе «Личность с Сергеем Дойко» с ведущим Сергеем Дойко. Начался разговор с вопроса о названии партии.

«Когда мы создавали партию, имели определенную ироническую интенцию. И мы решили не делать серьезные лица и сиронизировать. Это нам неплохо удалось, потому что топор − это такой инструмент, которым можно и строить, и воевать», - рассказал политик.

Трегубов изложил свое мнение о положении политических партий в Украине.

«Если человек хочет зарегистрировать политическую партию, она имеет право это делать. Другое дело, если вам потом сил не хватило, а партия остается в реестре. Но она, знаете, карман не тянет, а просто где-то существует на бумаге. Из 350 есть несколько действенных партий, которые имеют хоть какую-то уличную активность хотя бы в нескольких регионах. Таких партий у нас и 30-ти не будет», - отметил политик.

Виктор Трегубов также рассказал о своих троих образованиях: журналистском, философском и богословском.

«Журналистское образование я получил, потому что хотел всю жизнь работать журналистом. Это был мой выбор еще с детства. А потом для меня было интересно получить ряд различных гуманитарных образований. Мне интересно, как у людей формируются их представления о мире и как люди убеждаются, попадают под действие идеологии», - поделился гость.

Кроме этого, политик провел параллели между политической ситуацией в современной Украине и средневековой Византии.

«История Византии ближайшая из всех средневековых стран. Если бы вы попали в Средневековье, в Византии вам было бы намного легче адаптироваться, чем в Киевской Руси. Потому что отношения там были гораздо ближе к понятным нам. Было государство и там было устройство, которое немного напоминает современные государства. Там идентификация шла по тому, кому ты платишь налоги и какой религии ты есть. Там в городе был мэр и он отвечал за его развитие. История Византии мощная на политические события, там были свои «майданы», партии и даже ультрасы», - рассказал Трегубов.

Напомним, Politeka публиковала разговор Дойко с Максимом Бахматовым о состоянии Киева.

Также Politeka приводила разговор между Дойко и Донием об украинских революциях.