Политический аналитик Руслан Бизяев поразмыслил над тем, кому украинцы отдадут свои голоса в следующий раз и какими политическими партиями заинтересуются олигархи.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко.

По словам гостя программы, наиболее дальновидных олигархов заинтересуют идеологические партии и ставку они сделают именно на них. «Консервативные олигархи будут пытаться пока ещё играть со старыми проектами, пока их рейтинг находится не ниже 7 процентов», - говорит он.

Что касается избирателей Бизяев говорит так: они будут голосовать за комфортные условия жизни и перспективы. «Голосовать будут те люди, которые теоретически хотят остаться здесь. Поэтому естественно будет другой социальный запрос, другое политическое поле и соответственно другое избирательное поле», - рассуждает он.

К тому же, добавляет аналитик, к такому раскладу уже начали готовиться политики. Но пока, рассуждает гость программы, нельзя сказать, что будет актуальным в следующем политическом цикле и как ему отвечать.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал о следующем поколении политиков.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал о дисбалансе в украинской системе власти.