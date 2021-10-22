Политический аналитик Руслан Бизяев поразмыслил над тем, кому украинцы отдадут свои голоса в следующий раз и какими политическими партиями заинтересуются олигархи.
Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко.
По словам гостя программы, наиболее дальновидных олигархов заинтересуют идеологические партии и ставку они сделают именно на них. «Консервативные олигархи будут пытаться пока ещё играть со старыми проектами, пока их рейтинг находится не ниже 7 процентов», - говорит он.
Что касается избирателей Бизяев говорит так: они будут голосовать за комфортные условия жизни и перспективы. «Голосовать будут те люди, которые теоретически хотят остаться здесь. Поэтому естественно будет другой социальный запрос, другое политическое поле и соответственно другое избирательное поле», - рассуждает он.
К тому же, добавляет аналитик, к такому раскладу уже начали готовиться политики. Но пока, рассуждает гость программы, нельзя сказать, что будет актуальным в следующем политическом цикле и как ему отвечать.
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Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал о следующем поколении политиков.
Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал о дисбалансе в украинской системе власти.