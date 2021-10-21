Политический аналитик Руслан Бизяев поделился своими соображениями по поводу того, у каких политических сил экс-спикер Дмитрий Разумков может отобрать голоса на выборах и какого результата он может достичь.

Его мнение прозвучало в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Разумков может «откусывать» голоса у «Слуги народа». Это относится не только к нему. В 2019 году «слуги» на Юге и на Востоке показали хороший результат – как альтернатива. Сейчас многие думают, что смогут этот результат повторить. Взять даже пять процентов – это уже будет о-го-го», - считает политолог.

По его мнению, многие деятели, которые только заходят на политическую сцену, откусывают большие «куски» у существующих партий. Но устойчивый результат в этом деле, полагает эксперт, зависит от правильного политтехнологического подхода на выборах.

«Если правильно взяться за дело, партия Разумкова может получить и 10 процентов, и 12, и больше. В этом случае он может оставить позади и Петра Порошенко, и Юлию Тимошенко», - допускает Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил о дисбалансе, который существует в государственной системе Украины.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Бизяева, российский экс-президент Дмитрий Медведев в своей статье только повторяет риторику Владимира Путина.