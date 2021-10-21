Политолог Руслан Бизяев рассказал об оплате коммунальных услуг в отопительный сезон, а также о беспроигрышном плане центральной власти, при котором вся ответственность будет переложена на местную власть.

Об этом стало известно из эфира программы «Прогноз» на канале Знай 24.

По словам политолога, важным моментом является то, откуда местные власти возьмут средства, чтобы компенсировать населению и промышленности разницу между реальной ценой и той ценой, которая была заложена во всех громких политических заявлениях.

Бизяев отметил, что, судя по заявлениям Кабмина, газа для населения, если не будет ультрахолодной зимы впритык, но может хватить. По его словам, хватить может приблизительно 4 млрд кубов – это чуть меньше третей от потребности.

«Докупить, естественно, придется, якобы по биржевым ценам на тот момент и соответственно распределить всю эту нагрузку, плюс заложить туда свой любимый откат. И таким образом добиться того, чтобы за этот газ кто-то заплатил. Главная цель – кто платит. Фактически мэров поставили на самую неудобную из всех возможных растяжек», - заявил Бизяев.

Он объяснил, что глав городов поставили в такое положение, что либо их начнут «кошмарить» по другим темам, либо они должны найти деньги, чтобы компенсировать эту разницу, но как – это уже их проблемы.

«Уже моделируется ситуация, при которой будут вопросы к власти, и они ассоциироваться будут с местной властью. Центральная власть поставила такие правила, при которых проиграть она не может. В случае возникновения какой-то форс-мажорной ситуации будет выезжать комиссия с Кабинета министров и организовывать газ по нормальным ценам. Решают проблему они, а виноваты – местная власть», - говорит Бизяев.

Политолог отметил, что это беспроигрышная ситуация только в том случае, если это будут локальные проблемы, а не государственные. При этом, по его мнению, в любом случае власть не будет вводить локдаун.

«На локдаун денег нет. В выборе между локдауном и отоплением побеждает отопление. Потому что теоретически, если ты должен – найдут способ, как с тебя забрать. А вот локдаун – это уже центральной власти давать деньги», - объяснил Бизяев.

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