Вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций в Украине Марина Суркова рассказала о жестоком обращении и издевательстве над животными в цирках.

Об этом она рассказала в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Сейчас, к сожалению, законно содержать животных в цирках, но в Верховной Раде Украины уже зарегистрированы два законопроекта о запрете содержания и эксплуатации животных в цирках. Я очень надеюсь, что в эту депутатскую каденцию мы сможем добиться того, чтобы приняли еще и законопроект о запрете животных в цирках», - рассказала она.

Суркова сказала, что в цирках условия содержания не соответствуют нормативам, потому что чаще всего животные находятся в дороге, в маленьких клетках, переезжают из города в город и это постоянный дискомфорт. Когда они приезжают на место, им тоже не могут обеспечить просторных вольеров для содержания, сообщила она, то есть животное всю жизнь проводит в маленькой клеточке, а когда его выпускаю с клетки, над ним издеваются, потому что его дрессируют.

«Дрессируют животных методом кнута и пряника, не кормят до дрессировки, чтобы во время дрессировки оно изголодалось и за счет вкусняшек выполняло какие-то трюки. Когда животное не слушается, дрессировщики их бьют. Были известны случаи, когда животные нападали на своих дрессировщиков и это были летальные исходы, потому что животного доводили до такого состояния, что оно ненавидело своего дрессировщика и у него сдавали нервы», - резюмировала она.

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