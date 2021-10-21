Доля системы здравоохранения должна быть частной, но ее увеличение станет точкой привлечения аморальных и порочных людей.

Об этом эксперт по вопросам здравоохранения Анатолий Якименко рассказал в программе Алексея Толкачева «БДСМ. Болевые разговоры».

«Что мы видим, собственно, в Украине. Мы видим людей, которые не рискуют, это не творческие люди и не люди риска во благо пациента. Это люди, которые просто работают на свое эго, на свое коммерческое либидо. Здесь принципиально другая мотивация. Они не являются источниками прогресса. Они не вкладывают заработанные средства, которые извлекают из карманов богатых людей, в медицинские инновации. Они их замуровывают. Меня всегда поражает трехметровый забор из камня при въезде в Киев. Такое впечатление, что люди собираются встречать танковую атаку», - говорит он.

По мнению эксперта, деньги можно использовать по-разному. В частности, вкладывать их в развитие новых технологий, в проведении научных исследований и экспериментов, а затем использовать их результаты в практической деятельности.

«Настоящая права медицина, то есть частная медицина, вкладывает деньги в инновации. Эти люди в клинике будут выглядеть примерно так как Никола Тесла. То есть миллионы у него в проектах, а сам он так, как мы с вами», - говорит Якименко.

Politeka сообщала, что Якименко напомнил, кто был драйверами украинской независимости, и призвал не поддаваться манипуляциям.

Также Politeka сообщала, что Якименко прокомментировал результаты недавно опубликованного соцопроса группы «Рейтинг», где 41 процентов украинцев ответили, что согласны с Путиным и считают себя «одним народом» с россиянами.



