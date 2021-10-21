Эксперт Института будущего Илия Куса рассказал, что сейчас у Зеленского есть момент, чтобы поменять вектор нашей внешней политики на более разносторонний.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Я не скажу, что он (Зеленский, - Ред.) находится в безвыходном положении: благодаря тупику у него есть момент. Я считаю, что у нас есть несколько лет, а потом уже будет очень трудно развернуться. У нас ничего не происходит и есть незначительное разочарование внутри украинского общества в западном векторе: сначала Северный поток и потом ещё…», - отметил Куса.

По словам эксперта, европейские лидеры показали Зеленскому реальное отношение Запада к Украине, что даёт нашему президенту момент (полгода – год максимум), чтобы развернуть внешнюю политику.

«Раз такая ситуация, нам придётся менять наш подход к международным отношениям и менять нашу внешнюю политику. У нас 30 лет были качели: мы качались от России к Европе и США – больше ничего не было», - сказал Куса.

По мнению эксперта, Украина не делала попыток попробовать «поиграть» с альтернативными центрами силы, а не только с Западом и Россией. По его словам, во времена Кучмы была самая упорядоченная внешняя политика за всё время независимости, но это не являлось многовекторностью.

«Я считаю, что сейчас есть момент для Зеленского, чтобы поменять, что у нас сложилось после 2014 года. Мне кажется, что выход из этого кризиса лежит в возращении к формату разновекторности нашей внешней политики, тем более сейчас международная ситуация складывается так, что требует от стран такой политики», - подчеркнул Куса.

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