Политический аналитик Максим Маньковский назвал социально-политические причины установления в Российской Федерации авторитарного режима Путина.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «Как на самом деле?».

Прежде всего аналитик указывает на разницу между русскими и украинцами. В частности, говорит он, для украинцев не допустимо, если президент наступает на демократию. В таком случае, подчеркивает Маньковский, общество не промолчит, а выйдет на улицы и устроит Майдан. «Если украинский лидер начнет действовать как Янукович, то его и постигнет судьба Януковича», - утверждает гость программы.

Россияне же, объясняет он, имеют совсем другой менталитет. «Россиянам был не нужен демократический президент, им был нужен царь – и Путин стал им. Народ хотел царя, который стукнет кулаком – и все решит, которому можно бить челом», - говорит Маньковский.

В то же время аналитик отмечает, что помнит, каким Путин был раньше. По его словам, это был проевропейский деятель, который говорил о сотрудничестве с Европейским союзом и НАТО. Тем не менее, констатирует Маньковский, где-то через год Путин начал менять свою политику и это произошло именно по требованию российского общества.

Как сообщала Politeka, Маньковский рассказал, может ли ожидать Украину в ближайшее время очередной Майдан.

Также Politeka писала о том, что Маньковский прокомментировал ситуацию с газом в Украине.