Политический аналитик Руслан Бизяев поделился мыслями касательно ситуации в парламенте Украины и спрогнозировал конец политического цикла для ряда деятелей.

Об этом он рассказал в программе «Что Дальше?» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко. Сначала эксперт ответил на вопрос о кадровых изменениях в партии «Слуга народа».

«Что касается Буймистер, официальная причина в том, что она не голосовала за те законопроекты, на которых настаивала «Слуга народа». Предполагаем, что в данном случае для монобольшинства исключение одного депутата не имеет принципиального значения. Пока количество депутатов от фракции «Слуга народа» будет не менее 226, это не несёт для фракции и Верховной Рады никаких юридических последствий», - заявил Бизяев.

Также аналитик спрогнозировал смену политических лиц.

«Для ряда наших политиков это последний политический цикл. У них рейтинги на протяжении года не показывают динамики роста. Они фактически закапсулировались на уровне 8-13 процентов. Но потихоньку их электорат отходит. Рано или поздно, в случае переформатирования политической системы Украины, они отойдут сначала на второй план, а потом уйдут на политическую пенсию», - сделал прогноз Бизяев.

О том, есть ли замена для ушедших деятелей, эксперт заключил так.

«Есть, но они ещё не кристаллизовались в политические силы. Следующие выборы в Верховную Раду будут по пропорциональной системе. То есть соревноваться будут политические партии. У нас сейчас порядка 365 партий, по факту их, от силы, две, которые имеют идеологическую основу и шанс попасть в следующий созыв».

Напомним, Politeka публиковала слова Александра Леонова о перевоспитании избирателей.

Также Politeka приводила слова Николая Спиридонова о политических партиях в Украине.