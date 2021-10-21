Эксперт по вопросам социальной политики Алексей Павловский рассказал, что Украине в экономическом плане надо быть эгоистами и заботиться в первую очередь о своих интересах.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Я не вижу, что бы правительство принимало какие-то законопроекты, направленные на развитие экономики и ее поддержку, на развитие промышленности и отечественного бизнеса. У нас все делается только для того, чтобы усилить налоговое давление и собрать последние средства. Я понимаю, что чиновникам надо самим себе платить зарплаты и премии и платить тем, кто их охраняет. Но это рано или поздно все закончится, потому что просто произойдет коллапс экономики», - подчеркнул он.

Павловский сказал, что из-за этого трудно что-то прогнозировать, но с каждым годом мы идем к тому, что реальный сектор экономики все время сужается. Экономика страны деградирует, подтвердил он, при этом нам говорят, что не надо волноваться, мы будем аграрным хабом Европы. Но даже экономист начинающий подтвердит, акцентировал он, что нет в мире страны, достигшей успеха только за счет сельского хозяйства или одной отрасли экономики.

«Стране нужно иметь обязательно свою собственную промышленность, хотя бы какую-то элементарную переработку, там большая добавленная стоимость. В Украине каждый год все сводится к тому, что мы продаем не готовую продукцию на внешние рынки, а сырье. Зерно продаем не обработанное, природные ресурсы, металл не обработан и так далее. То есть Украина стала источником дешевых природных ресурсов и дешевых трудовых ресурсов для других стран. И никому в мире современная технологическая Украина не нужна», - резюмировал он.

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