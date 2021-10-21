Певица и телеведущая Евгения Скарлет рассказала, как будет в ближайшее время меняться характер организации украинского шоу-бизнеса и как можно переформатировать сферу шоу-бизнеса.

Об этом она рассказала в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Переформатировать сферу шоу-бизнеса можно, если делать упор на Youtube, выпускать клипы и стараться как-то монетизировать через Youtube и возможно делать онлайн концерты. Но переформатировать полностью сферу шоу-бизнеса не получится, все равно у людей есть потребность живых концертов», - рассказала она.

Скарлет сказала, что грустно как артисту смотреть, что заполнено только ползала, ты вроде бы и работаешь также, но все равно привычка видеть полный зал и когда все встают в конце – это лучшие эмоции. Хотя, наверное, неважно количество людей, сообщила она, а важно, когда это твой зритель, когда хотят тебя слушать и происходит коннект между зрителем и артистом, вот это самое важное.

«Музыка настолько многогранна, что не может обойтись только классикой или только современным искусством. Мне сейчас очень импонирует именно в музыкальной сфере, что делает Ариана Гранде - это стиль трэп и я тоже увлеклась этим стилем. Мне кажется, что хочется всегда в музыке находить какие-то фишечки и для меня это интересно, если это что-то не похожее на то, что было раньше», - резюмировала она.

Напомним, довольный Олег Винник приласкал замужнюю Настю Каменских на глазах у всей Украины.