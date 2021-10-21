Американский ученый-конституционалист, профессор права Университета Индианы Дэвид Уильямс рассказал, что ключевым моментом в жизни Украины является система сдержек и противовесов.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Конституционная кухня» с Геннадием Друзенко.

«На самом деле я считаю, что права человека являются важными, но без системы сдержек и противовесов в Украине на местах не будут соблюдать права человека. Потому что если происходит чрезмерная концентрация власти, тогда носители этой властей не будут уделять внимания правам человека. Я согласен с тем, что надо иметь сильное и действенное руководство особенно в Украине в условиях угрозы самому существованию страны со стороны России. Но важно, чтобы руководство страны было не только сильным и действенным, а чтобы оно было хорошим и правильным», - подчеркнул он.

Дэвид Уильямс считает, что руководство страны должно свою энергию отдавать на благо страны и народа. Потому что когда происходит чрезмерная концентрация власти, уверен он, руководители склонны терять хорошие качества, с которыми они начинали работать. Потому что, как говорится, сообщил он, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Возможно, в мире есть какое-то небольшое количество людей, предположил он, которым можно дать любую власть и это их не будет развращать.

«Если такие люди и есть, то я к таким людям не отношусь. Я знаю, что, если мне дать много власти, я не буду заботиться о народе, который мне доверил эту власть, чтобы я о них заботился. И в этом плане система сдержек и противовесов работает в пользу сильных руководителей. Потому что это помогает им быть теми, какими они и должны быть и сохранять им те хорошие качества, с которыми они пришли на свои должности. В долгосрочной перспективе это будет работать в том числе и на то, чтобы эти руководители у власти производили ту политику, которая действительно будет работать и получали поддержку всего народа, а не только от тех, кто изначально был их сторонниками», - резюмировал он.

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