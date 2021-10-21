Военный обозреватель, эксперт по вопросам обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассмотрел вероятность улучшения отношений между США и Россией.

Своё мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Сейчас отношения между Соединёнными Штатами и Россией становятся более лояльными. Когда будет решаться судьба Украины, США и РФ договорятся между собой очень быстро. Хоть мне и тяжело такое говорить, но Украину при этом никто не спросит. Точно так же американцы были в Афганистане – а потом взяли и ушли оттуда. Впрочем, они хотя бы старались спасти оттуда своих людей, а вот англичане вообще оставили их списки», - утверждает гость программы.

Он коснулся вопроса о роли Украины в международном политическом раскладе.

«Когда Байден был в Германии, то подписал договор, по которому эта страна становится ответственной за европейский театр. То есть немцы после создания коалиции будут отвечать за безопасность нашей страны. Украинской дипломатии сейчас нужно не суетиться, как она это делает, а немного подождать. А вот Британии, чтобы снова стать империей, приходится бороться с Германией», - считает Олег Стариков.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал об особенностях той войны, которая сейчас идёт между Украиной и Россией.

Также Politeka сообщала, что Стариков прокомментировал экономическую составляющую событий, которые происходят в Афганистане.



