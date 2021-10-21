Евгений Енин подчеркнул, какую из идей одной из первых внедряет МВД

Об одном из методов преодоления коррупции в МВД рассказал в Facebook первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Один из главных шагов – минимизация контактов с чиновниками.

Евгений Енин отметил, что выстраивая успех в МВД они борются также и с несправедливостью, которая годами существует во всех странах мира.

"К примеру проблемы с коррупцией. Коррупция тормозит и останавливает развитие общества. Вопрос предотвращения коррупции в МВД для нас актуален и на постоянном контроле. Понятно, что труднее бороться с коррупцией, чем создать такие условия, чтобы она просто не могла возникнуть. Поэтому, одна из идей, которую мы активно внедряем – минимизация контактов граждан с чиновниками», - заявил Енин.