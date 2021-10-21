Нацкорпус объяснил, что воевать с РФ нужно не только на Востоке Украины, но и внутри государства, в частности с кремлевскими агентами, а значит необходимо принять закон против коллаборационизма.

Об этом говорится на официальном сайте Национального Корпуса.

По мнению представителей Нацкорпуса, закон против коллаборационизма - эффективный метод борьбы с агентами РФ в Украине, ведь так государство сможет привлечь к ответственности всех, кто сотрудничает со страной-агрессором.

В то же время они акцентируют на том, что через «ватников» и коллаборационистов уже распространяется фейковая информация об этом законе: якобы уголовную ответственность понесут все те, кто просто даже проживают на оккупированных территориях. Тем не менее, Нацкорпус объясняет, что закон будет работать не так: «Наказание получат только те, кто занимался агитацией за оккупационную власть и враждебной пропагандой, помогал организовывать псевдореферендумы, финансировал террористов и оккупантов».

Что бы там ни было, отмечают представители Нацкорпуса, но власть совсем не занимается наказанием коллаборационистов. В частности, сообщается на сайте, Верховная Рада Украины просто игнорирует законопроекты №5143 и 5144. Но они акцентируют на том, что ситуация в государстве складывается крайне опасная: «Россия ведет гибридную войну против Украины, убивая украинцев и распространяя информационную пропаганду и идеологию «русского мира». В публикации отмечается, что все это стране-агрессору получается осуществлять как раз таки из-за предателей и коллаборационистов.

Как сообщала Politeka, Зайчук и Довбыш дали первое интервью, где рассказали, что власть совершает давление на представителей Национального Корпуса.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса снова пытались задать президенту вопрос о заключенных ветеранах.