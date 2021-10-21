Экономический эксперт Александр Гончаров рассказал, какие есть варианты развития нашего энергетического сектора и прохождения этой зимы.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Экономика для думающих».

«Пессимистическим я вижу тот, который развивается и он приведёт к банкротству многих предприятий. Мы зацикливаемся на ценах, которые должны получить потребители, то есть население, но мы совершенно мало говорим о предприятиях – это рабочие места», - отметил Гончаров.

По словам эксперта, при развитии пессимистического сценария может произойти банкротство до 40% предприятий, особенно малый сектор. По его словам, сейчас уже происходит стагнация экономики и инфляция.

«Оптимистический сценарий – это если оперативно будет принято решение не надеяться на кредиты МВФ, как сейчас манну небесную ждёт Шмыгаль, а срочно запустить рынок совместного инвестирования. Деньги у экономических топ-чиновников и у 10% населения, которые получают зарплату более 25 тысяч гривен – есть», - подчеркнул Гончаров.

Как отметил экономист, при оптимистичном сценарии институты рынка совместного инвестирования должны выкупить часть энергетических предприятий и спасти ситуацию.

«Сегодня настолько дешевые украинские активы, что даже если мы сможем закупить дорогой энергоресурс, то мы всё равно выйдем на нормальную рентабельность, но мы сохраним рабочие места и предприятия. Легко закрыть предприятие, но очень тяжело потом его запустить», - сказал Гончаров.

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